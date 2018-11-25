Патриарх рассказал о важности взаимопомощи в современном обществе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии закладки камня в основание тюремного храма в честь иконы Божией Матери и Всех скорбящих Радость в СИЗО №1 Матросская тишина в Москве. 16 ноября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии закладки камня в основание тюремного храма в честь иконы Божией Матери и Всех скорбящих Радость в СИЗО №1 Матросская тишина в Москве. 16 ноября 2018

КАЛИНИНГРАД, 25 ноя — РИА Новости. Оказание помощи и творение добра незнакомым людям позволяет сплачивать все общество, сказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе освящения храма святой мученицы Лидии в Калининграде.

"Сегодня очень многие люди нуждаются в нашей помощи: в помощи состоятельных нуждаются бедные, в помощи здоровых нуждаются больные, в помощи сильных нуждаются слабые. Оказывая такую помощь, мы не только устанавливаем особого рода межличностные отношения, мы повышаем уровень солидарности всего общества. И как важно, чтобы общество было солидарным, а солидарность эта проявляется во взаимной помощи", — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала результатом единения всех людей. "Солидарным был наш народ в грозные годы Великой Отечественной войны, и как результат — великая Победа, которая не могла бы быть достигнута, если бы народ не объединился во имя общей цели"- сказал патриарх Московский и всея Руси.

"Делая добро, мы никогда не забываем того человека, кому мы это сделали, наше добро — это часть нас самих. Распространяя наше собственное на других, мы этих других включаем в орбиту своей жизни, эти люди становятся для нас ближними. Чтобы иметь близких, нужно делать людям добро, и это добро соединяет людей. Это больше, чем политическая солидарность, связанная с достижением каких-то интересов. Делая добро, мы все становимся ближе", — добавил он.

Храм назван в честь мученицы Лидии Иллирийской — святой первой половины II века. В ноябре 2009 года в микрорайоне "Восток-1" Калининграда был возведен временный деревянный храм. Ровно через четыре года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося каменного храма. Весной 2017 года архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим освятил четыре купола с крестами для нового храма.