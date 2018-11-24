В РПЦ считают, что у Киева "не хватит монахов" для Почаевской лавры

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Неканонические раскольнические церковные структуры на Украине не смогут найти достаточное число монахов, чтобы населить ими Почаевскую лавру, если из нее изгонят нынешнюю братию канонической Украинской православной церкви, заявил РИА Новости зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, прокомментировав решение Минюста Украины об отмене передачи ряда сооружений Почаевской лавры в пользование УПЦ.

"Представим себе, что монахов канонической Украинской православной церкви удалось из Почаевской лавры как-то выгнать, хотя это очень непростая задача. А кем же ее населить? Даже если филаретовцы и автокефалисты закроют все свои монастыри и отмобилизуют в Почаев всё своё немногочисленное монашество — их не хватит! У канонической Церкви Украины монашествующих в 20 раз больше, чем у раскольников двух других "церквей" вместе взятых", — сказал Балашов.

Он добавил, что речь идёт о судьбах миллионов верующих, преданных своей церкви и родным святыням. "Власти явно переоценивают свои силы, провозглашая большинство своих граждан чужими в собственной стране", — заявил собеседник агентства.

Накануне минюст Украины сообщил, что лишил каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданными ей в 2003 году. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что решение минюста может быть обжаловано в суде. По его словам, Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, поскольку отмена госрегистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями.

Замглавы ОВЦС отметил, что так называемую единую церковь ещё не создали, но "основу для дальнейших принудительных действий, необходимых, чтобы загнать в неё украинских верующих, монахов, духовенство, уже готовят загодя". "Потому что представители действующей власти хорошо понимают: добровольно в этот предвыборный проект Петра Порошенко никто из верных православию вступать не собирается. Готовятся и раскольники: недаром Филарет Денисенко уже включил в свой торжественный титул должность "священноархимандрита Почаевской лавры". Все это предвещает неизбежный рост межконфессиональных конфликтов и разрухи на Украине", — считает представитель РПЦ.

По его словам, ожидаемый правящими кругами "томос", если будет получен, принесёт Украине не мир, а новые столкновения, и не единство, а "сугубый раскол". "Да вот случится ли явление "томоса"? Смогут ли раскольники договориться хотя бы друг с другом и с "реабилитировавшим" их Фанаром? Пока мы только слышим новые и новые заклинания о том, что "томос все ближе", — добавил Балашов.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ. Свято-Успенская лавра расположена в Почаеве Тернопольской области, является крупнейшим православным храмовым комплексом на западной Украине, вторым в стране после Киево-Печерской лавры. С 1997 года лавра находится в юрисдикции Украинской православной церкви.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.