В РПЦ считают, что у Киева "не хватит монахов" для Почаевской лавры

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Неканонические раскольнические церковные структуры на Украине не смогут найти достаточное число монахов, чтобы населить ими Почаевскую лавру, если из нее изгонят нынешнюю братию канонической Украинской православной церкви, заявил РИА Новости зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, прокомментировав решение Минюста Украины об отмене передачи ряда сооружений Почаевской лавры в пользование УПЦ.
Он добавил, что речь идёт о судьбах миллионов верующих, преданных своей церкви и родным святыням. "Власти явно переоценивают свои силы, провозглашая большинство своих граждан чужими в собственной стране", — заявил собеседник агентства.
Накануне минюст Украины сообщил, что лишил каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданными ей в 2003 году. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что решение минюста может быть обжаловано в суде. По его словам, Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, поскольку отмена госрегистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями.
По его словам, ожидаемый правящими кругами "томос", если будет получен, принесёт Украине не мир, а новые столкновения, и не единство, а "сугубый раскол". "Да вот случится ли явление "томоса"? Смогут ли раскольники договориться хотя бы друг с другом и с "реабилитировавшим" их Фанаром? Пока мы только слышим новые и новые заклинания о том, что "томос все ближе", — добавил Балашов.
Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ. Свято-Успенская лавра расположена в Почаеве Тернопольской области, является крупнейшим православным храмовым комплексом на западной Украине, вторым в стране после Киево-Печерской лавры. С 1997 года лавра находится в юрисдикции Украинской православной церкви.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.