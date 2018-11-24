КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Киев ожидает, что автокефалия единой православной церкви на Украине будет оформлена в ближайшее время юридически и канонически, заявил украинский президент Петр Порошенко на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия", — сказал президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы. Он поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея за обращение к Украине по случаю годовщины "голодомора", отметив, что "решение об автокефалии принято".

В Константинопольском патриархате ранее заявляли, что подтверждают свое решение о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Точная дата проведения "объединительного собора" православных церквей на Украине в декабре будет объявлена патриархатом Константинополя. Ранее украинские СМИ сообщали, что собор пройдет 22 ноября, однако эту информацию опровергли.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не объявлена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.