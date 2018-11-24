В РПЦ рассказали о планах Константинополя вернуть объекты на Украине

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриархат претендует на десятки украинских монастырей и храмов, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По мнению Илариона, предоставляя раскольникам автокефалию, Константинополь преследует на Украине свои интересы, а константинопольский патриарх "увлечен выполнением политического заказа".

"Если говорить о взятке, то там были денежные влияния. Назывались разные суммы… Называлась сумма в 25 миллионов долларов, якобы переданная патриарху Варфоломею", — заявил Иларион, отметив, что не готов подтвердить или опровергнуть сообщения прессы.

Митрополит также рассказал, что, готовясь к процессу предоставления автокефалии, Константинопольский патриархат "рассчитывает восстановить все те ставропигии (подчинения непосредственно патриарху. – Прим.ред.), которые когда-то исторически на Украине имел".

В РПЦ считают, что Константинополь может получить более 20 объектов: список включает в себя монастыри, храмы, а также различные церковные объекты недвижимости.

По словам Илариона, перечень имущества составил ученый, который "просто накопал по разным документам информацию о разного рода подворьях и ставропигиях Константинополя, которые имелись в разные эпохи".

Представитель РПЦ также подчеркнул, что автокефалия поставит Киев в зависимое "полуавтокефальное" положение от Константинопольского патриархата, так как глава новообразованной церкви должен будет получать миро от Константинополя.

"Право на самостоятельное изготовление и раздачу мира — это очень важный фактор церковной независимости, потому что таинство миропомазания совершается при помощи того мира, которое освящает предстоятель поместной церкви. Если миро нужно брать из какой-то другой Церкви, значит, это не поместная, а некая полуавтокефальная Церковь", — отметил архиерей.

В РПЦ ожидают, что в томосе также будет прописано право Константинопольского патриарха рассматривать апелляции на решения священноначалия других церквей. Таким образом, "так называемая украинская автокефальная церковь будет с самого начала поставлена в очень жесткую зависимость от Константинополя", заключил Иларион.

Ситуация вокруг УПЦ

В октябре Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию церкви на Украине, отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на украинских раскольников — главу "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и лидера неканонической Украинской автокефальной церкви Макария Малетича.

В ответ Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве ожидают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого выберут на "объединительном соборе".

Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии и сочла участие украинских властей и раскольников в решении церковных вопросов недопустимым.