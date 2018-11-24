В РПЦ рассказали о запугивании Киевом украинских верующих

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал попытки пересмотреть правовой статус Почаевской лавры давлением на каноническую церковь Украины.

Накануне минюст Украины сообщил, что лишил каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных ей в 2003 году. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что решение минюста может быть обжаловано в суде. Также он сообщил, что Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, поскольку отмена госрегистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями.

"Многие годы правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали никаких вопросов как со стороны украинских властей, так и общества", — сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.

По его словам, Почаевская лавра является святыней мирового православия, и посягательства на нее со стороны власти, срок полномочий которой истекает через несколько месяцев, "абсолютно беззаконны и политически мотивированы". "Цель этих мер — ничем не прикрытая дискриминация верующих Украины, попытки принудить их к религиозному выбору в пользу квазирелигиозной структуры", — отметил Легойда. Он выразил надежду, что "антирелигиозные гонения, попытки запугивания верующих на Украине получат должную оценку и будут остановлены силой закона и мирового общественного мнения".

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ. Свято-Успенская лавра расположена в Почаеве Тернопольской области, является крупнейшим православным храмовым комплексом на западной Украине, вторым в стране после Киево-Печерской лавры. С 1997 года лавра находится в юрисдикции Украинской православной церкви.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.