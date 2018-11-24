В РПЦ рассказали о запугивании Киевом украинских верующих

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал попытки пересмотреть правовой статус Почаевской лавры давлением на каноническую церковь Украины.
"Многие годы правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали никаких вопросов как со стороны украинских властей, так и общества", — сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.
По его словам, Почаевская лавра является святыней мирового православия, и посягательства на нее со стороны власти, срок полномочий которой истекает через несколько месяцев, "абсолютно беззаконны и политически мотивированы". "Цель этих мер — ничем не прикрытая дискриминация верующих Украины, попытки принудить их к религиозному выбору в пользу квазирелигиозной структуры", — отметил Легойда. Он выразил надежду, что "антирелигиозные гонения, попытки запугивания верующих на Украине получат должную оценку и будут остановлены силой закона и мирового общественного мнения".
Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.