РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы считаем, что предпринятые украинскими властями действия имеют своей причиной оказание давления на Украинскую православную церковь, которая отстаивает свою независимость от произвола со стороны тех, кто пытается вмешаться в религиозные дела", — сказал он.

По его мнению, большинство украинцев, которые относят себя к УПЦ, увидят в этих действиях покушение на свои религиозные права и расценят их как начало гонений против УПЦ.

"Хорошо известно, что как минимум 10 лет правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали ни у кого никаких вопросов. Тем более очевидно, что попытка актуализировать эти претензии именно сейчас является мерой, вписывающейся в контекст абсолютно беззаконного давления на каноническую Украинскую церковь", — заключил Кипшидзе.

Ситуация вокруг Почаевской лавры

Накануне украинское Министерство юстиции лишило УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы ей в 2003 году.

По словам первого замминистра Елены Сукмановой, комиссия ведомства обнаружила "нарушения требований законодательства" в ходе регистрации права пользования.

Кроме того, в середине ноября полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело по подозрению в незаконности передачи УПЦ сооружений лавры.

При этом глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что решение Минюста не лишает УПЦ права пользоваться монастырями.

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ", — написал он в Facebook.

Протоиерей пояснил, что отмена государственной регистрации права УПЦ пользоваться сооружениями лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года, а право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации.

Кроме того, он не исключил, что решение Минюста может быть обжаловано в суде.

Реакция лавры

Решение Минюста прокомментировали и в самой Почаевской лавре.

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории Западной Украины", — говорится в заявлении на сайте лавры.

Кроме того, братия отмечает, что Почаевский городской совет отказался выполнять решение суда, обязывающее передать лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов.

"Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей. Считаем, что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел", — заявили в лавре, отметив, что речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников.

Вопрос об автокефалии

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви на Украине. Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, заявил о восстановлении своей ставропигии (подчинения непосредственно патриарху) в Киеве и снял анафему, наложенную Русской православной церковью на украинских раскольников — главу "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и лидера неканонической Украинской автокефальной церкви Макария Малетича.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем, который, как заявил митрополит Иларион, утратил право называться координирующим центром православия.

Киевские власти рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого еще только предстоит выбрать на "объединительном соборе". Дата этого мероприятия, которое инициируют светские власти и неканонические церковные структуры, пока неизвестна.

Украинская православная церковь отказалась участвовать в "объединительном соборе" и назвала недопустимыми попытки решать церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников. При этом она также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.