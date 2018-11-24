РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его мнению, большинство украинцев, которые относят себя к УПЦ, увидят в этих действиях покушение на свои религиозные права и расценят их как начало гонений против УПЦ.
"Хорошо известно, что как минимум 10 лет правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали ни у кого никаких вопросов. Тем более очевидно, что попытка актуализировать эти претензии именно сейчас является мерой, вписывающейся в контекст абсолютно беззаконного давления на каноническую Украинскую церковь", — заключил Кипшидзе.
Ситуация вокруг Почаевской лавры
Накануне украинское Министерство юстиции лишило УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы ей в 2003 году.
Кроме того, в середине ноября полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело по подозрению в незаконности передачи УПЦ сооружений лавры.
При этом глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что решение Минюста не лишает УПЦ права пользоваться монастырями.
"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ", — написал он в Facebook.
Кроме того, он не исключил, что решение Минюста может быть обжаловано в суде.
Реакция лавры
Решение Минюста прокомментировали и в самой Почаевской лавре.
Кроме того, братия отмечает, что Почаевский городской совет отказался выполнять решение суда, обязывающее передать лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов.
"Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей. Считаем, что аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел", — заявили в лавре, отметив, что речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников.
Вопрос об автокефалии
В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем, который, как заявил митрополит Иларион, утратил право называться координирующим центром православия.
Украинская православная церковь отказалась участвовать в "объединительном соборе" и назвала недопустимыми попытки решать церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников. При этом она также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.