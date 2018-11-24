В РПЦ назвали решение Киева отнять у УПЦ Почаевскую лавру беззаконным

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Решение минюста Украины о лишении УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры является очевидным давлением на Украинскую церковь и ее верующих, которые расценят этот шаг как начало гонений, заявил РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Накануне минюст Украины сообщил, что лишил УПЦ МП права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных канонической Украинской православной церкви в 2003 году.

"Мы считаем, что предпринятые украинскими властями действия имеют своей причиной оказание давления на Украинскую православную церковь, которая отстаивает свою независимость от произвола со стороны тех, кто пытается вмешаться в религиозные дела", — сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ не сомневается в том, что большинство украинцев, которые относят себя к канонической Украинской церкви, "расценят эти действия как покушение на свои религиозные права и начало гонений против УПЦ".

"Хорошо известно, что как минимум 10 лет правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали ни у кого никаких вопросов. Тем более очевидно, что попытка актуализировать эти претензии именно сейчас является мерой, вписывающейся в контекст абсолютно беззаконного давления на каноническую Украинскую церковь", — отметил он.

Ранее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что решение украинского минюста может быть обжаловано в суде. Также он сообщил, что Свято-Успенская Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, поскольку отмена госрегистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ. Свято-Успенская лавра расположена в Почаеве Тернопольской области, является крупнейшим православным храмовым комплексом на западной Украине, вторым в стране после Киево-Печерской лавры. С 1997 года лавра находится в юрисдикции Украинской православной церкви.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.