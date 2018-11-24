Решение Минюста Украины по Почаевской лавре могут оспорить в суде

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Решение Минюста Украины о лишении УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры может быть обжаловано в суде, заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Минюст Украины в пятницу сообщил, что лишил Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных канонической Украинской православной церкви в 2003 году.

Бахов ранее сообщил, что Свято-Успенская Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, поскольку отмена госрегистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями.

"Между тем такое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке. Просьба ко всем заинтересованным лицам не разжигать религиозной розни и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря", — написал Бахов в Facebook.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ.