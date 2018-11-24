В УПЦ прокомментировали решение Минюста Украины отобрать Почаевскую лавру

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Свято-Успенская Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ, поскольку отмена госрегистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями, а решение минюста может быть обжаловано в суде, заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Минюст Украины в пятницу сообщил, что лишил Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных канонической Украинской православной церкви в 2003 году.

"Почаевская лавра и в дальнейшем находится в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря УПЦ. На сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры за мужским монастырем УПЦ является действующим и не отмененным", — говорится в сообщении протоиерея в Facebook.

Бахов подчеркнул, что решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации, пишет протоиерей.

"Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры", — написал Бахов.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ.