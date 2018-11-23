Раввин: безопасность евреев Европы растет благодаря борьбе с терроризмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя — РИА Новости. Европейские евреи видят изменения к лучшему ситуации с безопасностью своих общин и институтов благодаря активизации совместных антитеррористических усилий стран Старого Света, сказал РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
После масштабных терактов последних лет в регионе, по его словам, отошли от звучавших в прошлом мнений, что угроза, мол, направлена преимущественно против евреев, а "евреи достаточно богаты, чтобы обеспечить свою собственную безопасность".
"Есть несколько путей к обеспечению безопасности: или ты охраняешь каждый объект, можешь поставить танк у каждого собора или синагоги, или ты будешь заниматься потенциальными террористами, и они будут под надзором. Таким образом, теракты можно остановить до того, как они будут осуществлены. Сейчас в Европе усиленно стали этим заниматься", — добавил он.
Гольдшмидт напомнил, что Европейский Союз изначально создавался как экономическое объединение, в котором политике отводились вторые роли, а безопасности — только третьи, чем продолжительное время пользовались террористы.
"Шенгенская зона — что это значит? Создалось супергосударство с возможностью свободно перемещаться. Например, террорист мог доехать из Брюсселя в Париж за 75 минут и взорвать, что ему хочется. Но если парижская полиция захочет допросить потенциального террориста, чтобы его выдать из Брюсселя в Париж, надо было пройти три судебные инстанции, а это около года по времени. Но это изменилось в последние год-полтора. Сегодня на это нужно десять дней. Все спецслужбы Европы начали работать вместе", — приводит он пример.
Соглашаясь с тем, что охраной своих школ и синагог от "хулиганов и воров" общины должны заниматься сами, Гольдшмидт подчеркивает, что вопрос защиты от терроризма необходимо уже адресовать правительствам.
Основными источникам угрозы в Европе собеседник агентства называет исламистов и правых радикалов — единомышленников стрелка, убившего месяц назад 11 человек в синагоге американского Питтсбурга.
"Но есть разница между Европой и США — первая и вторая поправки к американской конституции. Первая разрешает абсолютную свободу слова. Большинство нацистских веб-сайтов зарегистрированы в США, потому что там это не является нарушением закона. Если кто-то сделает такой веб-сайт, например, в Австрии, его сразу посадят. Вторая поправка — в отношении свободы покупки оружия. Доступ к оружию, который есть сегодня в США, намного свободнее, чем в Европе", — размышляет Гольдшмидт о вероятности повторения питтсбургской трагедии в Старом свете.
Возглавляемый им Совет раввинов Европы на этой неделе собрался в Израиле, где провел конференцию и встретился с руководством страны, включая президента Реувена Ривлина, спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, министра образования и связей с диаспорой Нафтали Беннетом, уходящим мэром Иерусалима Ниром Баркатом.