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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Раввин: безопасность евреев Европы растет благодаря борьбе с терроризмом

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© Фото : фото представлено пресс-службой главного раввина МосквыРаввин Пинхас ГольдшмидтРаввин Пинхас Гольдшмидт
© Фото : фото представлено пресс-службой главного раввина Москвы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя — РИА Новости. Европейские евреи видят изменения к лучшему ситуации с безопасностью своих общин и институтов благодаря активизации совместных антитеррористических усилий стран Старого Света, сказал РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

После масштабных терактов последних лет в регионе, по его словам, отошли от звучавших в прошлом мнений, что угроза, мол, направлена преимущественно против евреев, а "евреи достаточно богаты, чтобы обеспечить свою собственную безопасность".

Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на вручении премии CER Prize
© Фото : Илья Иткин/Совет раввинов Европы
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"В течение многих лет, когда были нападения на еврейские школы в Тулузе, супермаркете в Париже, синагогу в Копенгагене, еврейский музей в Брюсселе, считалось, что это "еврейская проблема". Но после нападений в Ницце, Париже, на рождественскую ярмарку в Берлине, европейцы поняли, что это не "еврейская проблема", это главная проблема Европы сегодня", — сказал собеседник агентства.

"Есть несколько путей к обеспечению безопасности: или ты охраняешь каждый объект, можешь поставить танк у каждого собора или синагоги, или ты будешь заниматься потенциальными террористами, и они будут под надзором. Таким образом, теракты можно остановить до того, как они будут осуществлены. Сейчас в Европе усиленно стали этим заниматься", — добавил он.

Гольдшмидт напомнил, что Европейский Союз изначально создавался как экономическое объединение, в котором политике отводились вторые роли, а безопасности — только третьи, чем продолжительное время пользовались террористы.

"Шенгенская зона — что это значит? Создалось супергосударство с возможностью свободно перемещаться. Например, террорист мог доехать из Брюсселя в Париж за 75 минут и взорвать, что ему хочется. Но если парижская полиция захочет допросить потенциального террориста, чтобы его выдать из Брюсселя в Париж, надо было пройти три судебные инстанции, а это около года по времени. Но это изменилось в последние год-полтора. Сегодня на это нужно десять дней. Все спецслужбы Европы начали работать вместе", — приводит он пример.

Соглашаясь с тем, что охраной своих школ и синагог от "хулиганов и воров" общины должны заниматься сами, Гольдшмидт подчеркивает, что вопрос защиты от терроризма необходимо уже адресовать правительствам.

Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018
© AP Photo / Matt Rourke
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"Гражданин сам по себе не может защитить себя от терроризма, здесь должно подключиться государство. Если есть контингент граждан, которые с большей вероятностью рискуют стать жертвой терроризма, значит, государство должно заняться этой угрозой и найти решение. Например, у швейцарцев была позиция (сейчас это уже изменилось), что, мол, евреи достаточно богаты, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Я думаю, что это неправильно", — сказал он.

Основными источникам угрозы в Европе собеседник агентства называет исламистов и правых радикалов — единомышленников стрелка, убившего месяц назад 11 человек в синагоге американского Питтсбурга.

"Но есть разница между Европой и США — первая и вторая поправки к американской конституции. Первая разрешает абсолютную свободу слова. Большинство нацистских веб-сайтов зарегистрированы в США, потому что там это не является нарушением закона. Если кто-то сделает такой веб-сайт, например, в Австрии, его сразу посадят. Вторая поправка — в отношении свободы покупки оружия. Доступ к оружию, который есть сегодня в США, намного свободнее, чем в Европе", — размышляет Гольдшмидт о вероятности повторения питтсбургской трагедии в Старом свете.

Возглавляемый им Совет раввинов Европы на этой неделе собрался в Израиле, где провел конференцию и встретился с руководством страны, включая президента Реувена Ривлина, спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, министра образования и связей с диаспорой Нафтали Беннетом, уходящим мэром Иерусалима Ниром Баркатом.

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