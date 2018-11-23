Раввин: безопасность евреев Европы растет благодаря борьбе с терроризмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя — РИА Новости. Европейские евреи видят изменения к лучшему ситуации с безопасностью своих общин и институтов благодаря активизации совместных антитеррористических усилий стран Старого Света, сказал РИА Новости президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

После масштабных терактов последних лет в регионе, по его словам, отошли от звучавших в прошлом мнений, что угроза, мол, направлена преимущественно против евреев, а "евреи достаточно богаты, чтобы обеспечить свою собственную безопасность".

"В течение многих лет, когда были нападения на еврейские школы в Тулузе, супермаркете в Париже, синагогу в Копенгагене, еврейский музей в Брюсселе, считалось, что это "еврейская проблема". Но после нападений в Ницце, Париже, на рождественскую ярмарку в Берлине, европейцы поняли, что это не "еврейская проблема", это главная проблема Европы сегодня", — сказал собеседник агентства.

"Есть несколько путей к обеспечению безопасности: или ты охраняешь каждый объект, можешь поставить танк у каждого собора или синагоги, или ты будешь заниматься потенциальными террористами, и они будут под надзором. Таким образом, теракты можно остановить до того, как они будут осуществлены. Сейчас в Европе усиленно стали этим заниматься", — добавил он.

Гольдшмидт напомнил, что Европейский Союз изначально создавался как экономическое объединение, в котором политике отводились вторые роли, а безопасности — только третьи, чем продолжительное время пользовались террористы.

"Шенгенская зона — что это значит? Создалось супергосударство с возможностью свободно перемещаться. Например, террорист мог доехать из Брюсселя в Париж за 75 минут и взорвать, что ему хочется. Но если парижская полиция захочет допросить потенциального террориста, чтобы его выдать из Брюсселя в Париж, надо было пройти три судебные инстанции, а это около года по времени. Но это изменилось в последние год-полтора. Сегодня на это нужно десять дней. Все спецслужбы Европы начали работать вместе", — приводит он пример.

Соглашаясь с тем, что охраной своих школ и синагог от "хулиганов и воров" общины должны заниматься сами, Гольдшмидт подчеркивает, что вопрос защиты от терроризма необходимо уже адресовать правительствам.

"Гражданин сам по себе не может защитить себя от терроризма, здесь должно подключиться государство. Если есть контингент граждан, которые с большей вероятностью рискуют стать жертвой терроризма, значит, государство должно заняться этой угрозой и найти решение. Например, у швейцарцев была позиция (сейчас это уже изменилось), что, мол, евреи достаточно богаты, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Я думаю, что это неправильно", — сказал он.

Основными источникам угрозы в Европе собеседник агентства называет исламистов и правых радикалов — единомышленников стрелка, убившего месяц назад 11 человек в синагоге американского Питтсбурга.

"Но есть разница между Европой и США — первая и вторая поправки к американской конституции. Первая разрешает абсолютную свободу слова. Большинство нацистских веб-сайтов зарегистрированы в США, потому что там это не является нарушением закона. Если кто-то сделает такой веб-сайт, например, в Австрии, его сразу посадят. Вторая поправка — в отношении свободы покупки оружия. Доступ к оружию, который есть сегодня в США, намного свободнее, чем в Европе", — размышляет Гольдшмидт о вероятности повторения питтсбургской трагедии в Старом свете.

Возглавляемый им Совет раввинов Европы на этой неделе собрался в Израиле, где провел конференцию и встретился с руководством страны, включая президента Реувена Ривлина, спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, министра образования и связей с диаспорой Нафтали Беннетом, уходящим мэром Иерусалима Ниром Баркатом.