Глава неканонической церкви Украины заявил об изгнании "московского духа"

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Глава украинской неканонической церковной структуры Филарет рассказал, что, по его мнению, "приводит в дрожь Москву".

"Если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы на Украине не будет, не будет московского духа", — сказал он, выступая в Верховной раде.

Ситуация вокруг УПЦ

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает процесс предоставления автокефалии церкви на Украине.

Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

В Русской православной церкви расценили эти действия, как раскольнические и разорвали евхаристическое общение с Константинополем. Позже такое же решение приняла Русская зарубежная церковь.

Киевские власти рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной" церкви, которого предстоит выбрать на "объединительном соборе". Филарет заявил, что не будет выдвигаться на пост главы автокефальной структуры.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в "объединительном соборе" и также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.