Мощи святителя Луки Крымского доставили в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в пятницу прибыли в калининградский Кафедральный собор Христа Спасителя, торжественную встречу святыни и молебен возглавил патриарх Московский и всея Руси.

"Радуюсь тому, что имел возможность принести сюда одну из святынь земли нашей — частицу мощей святителя Луки, который, будучи врачом в земной жизни, многих спасал от смерти, был выдающимся хирургом, замечательным ученым и человеком глубокой веры", — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что святыне поклонились сотни тысяч людей в разных городах, которые молятся о здравии и исцелении от тяжелых болезней. "Мощи святителя Луки путешествуют по нашей стране, собирая тысячи и тысячи людей. Народ идет неслучайно, потому что приносит ему свои мольбы об исцелении недугов, и он, по мере нашей веры, отвечает и приносит исцеление душевное и телесное", — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

В свою очередь, пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков напомнил, что Калининград имеет особое значение для предстоятеля РПЦ. "Когда, будучи митрополитом, он был направлен сюда для возглавления Калининградской епархии, здесь не было никакой духовной и религиозной жизни, но при нем были руположены сотни священников, устроены десятки храмов, воскресные школы. В каком-то смысле Калининградская епархия стала для патриарха моделью устройства всей церковной жизни. Поэтому для него развитие и устройство этой епархии очень важно", — сказал Волков.

Несмотря на будний день, встретить ковчег со святыней пришли сотни калининградцев.

В рамках визита, который продлится до 25 октября, патриарх Кирилл также проведет освящение памятника князю Александру Невскому на территории одноименного храма в Балтийске и возглавит освящение храма святой мученицы Лидии в Калининграде.