КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пообещала в пятницу, в случае победы на президентских выборах, ввести ответственность за отрицание создаваемой на Украине единой автокефальной православной церкви и сделать все для ее утверждения.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года. Тимошенко ведёт активную кампанию и, по данным соцопросов, является лидером рейтингов.

"Мы предусмотрим суровые наказания за любой вандализм, призывы к насилию, введем ответственность за отрицание нашей церкви. Мы дадим полноценную поддержку и надежную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы, будем питать понимание и толерантность между представителями разных религиозных конфессий", — сказала Тимошенко во время презентации "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого". Трансляция ведется на ее странице в Facebook.

По ее словам, после ее победы на выборах, будет сделано все возможное для утверждения Украинской поместной православной церкви, которую "мы не только создадим, но и защитим всеми доступными законными способами".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не объявлена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.