МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Научно-практическая конференция для специалистов по семейному устройству детей-сирот пройдет 23-24 ноября в Москве, сообщает в четверг православная служба помощи "Милосердие".

"Сейчас приемные родители охотно берут детей в семью, но часто не справляются с родительской ролью. Поэтому главная угроза на сегодня — возврат детей обратно в детские дома. Все специалисты по семейному устройству борются за то, чтобы ребенок остался в семье, чтобы не было возвратов. Мы организовали эту конференцию, чтобы обменяться опытом и эффективно осуществлять профилактику вторичного сиротства", — сказала руководитель Центра семейного устройства при Марфо-Мариинской обители милосердия Анастасия Пелячик, слова которой приводятся в пресс-релизе.

На форуме выступят эксперты организаций, которые постоянно работают с детьми-сиротами: "Волонтеры в помощь детям-сиротам", "Даунсайд Ап", "1 Помогает", "Будущее сейчас" и другие. Они обсудят проблемы адаптации приемных детей, выстраивание границ в приемной семье, проблемы эмоционального насилия в семье, методы работы с психологической травмой, психологическое сопровождение детей с особенностями развития.

В частности, иеромонах Мелитон (Присада) расскажет об опыте реабилитации и социализации выпускников интернатов для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) на подворье "Благодать" в деревне Воробьецово. Доцент РГГУ, психолог благотворительного фонда "Будущее сейчас" Владимир Мохов проведет мастер-класс по профилактике эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий, уточнили в "Милосердии".

В конференции также примет участие директор центра поддержки семьи и детства "Красносельский" Владимир Кабанов и многодетная приемная мама, председатель Совета представителей общественных объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, при Минобрнауки РФ Наталья Городиская.

Конференция пройдет в Центре семейного устройства при Марфо-Мариинской обители, ее организатор – Центр семейного устройства.

Центр семейного устройства – один из 26 социальных проектов службы "Милосердие". Сотрудники центра работают с семьями, планирующими взять приемного ребенка, а также с кровными семьями, которым в условиях кризисной жизненной ситуации пришлось поместить ребенка в приют, специалисты поддерживают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одиноких родителей. На базе Центра семейного устройства работает "Школа приемных родителей". В год социальное и психолого-педагогическое сопровождение получают до 30 замещающих семей и столько же кровных семей.