Патриарх Кирилл назвал уничтожение христианских святынь Ирака катастрофой

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Уничтожение террористами в Ираке христианских святынь и зданий является цивилизационной катастрофой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с лидерами христианских церквей Ирака.
В то время когда мир обеспокоен темой прав человека и защиты религиозных меньшинств, добавил он, "на глазах у всех происходят такие беззакония". "Всем вместе нам очень важно сделать все необходимое, чтобы ближневосточные христианские святыни были восстановлены и христиане вернулись в Ирак, а также в Сирию и другие места, где они всегда проживали и откуда были изгнаны войной или гражданскими конфликтами", — отметил предстоятель РПЦ.
"Пример Ирака — один из самых драматических примеров, во что превращает страну иностранная агрессия. Когда я посещал Ирак, мне говорили, что в этой стране живет более полутора миллиона христиан. Говорят, сейчас христиан в десять раз меньше", — добавил первоиерарх РПЦ.