Социальный медиа-эксперимент покажет, вернутся ли бездомные к обычной жизни

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Четверо подопечных центра помощи бездомным "Ангар спасения" в Москве примут участие в мультимедийном сериале "Бездомные. Выход". В ходе совместного экспериментального проекта РИА Новости и православной службы помощи "Милосердие" его участники постараются ответить на вопрос: "Могут ли бездомные вернуться к обычной жизни?".

"Мультимедийный сериал "Бездомные. Выход" будет длиться несколько месяцев. В течение этого времени четверо бездомных героев будут получать задания как от сотрудников службы "Милосердие", так и от журналистов. Все задания – от восстановления документов до задачи пригласить кого-нибудь на свидание – даются для того, чтобы помочь этим людям вернуться в общество. Комментировать события будут специалисты службы "Милосердие", работающие с бездомными, и психолог, участвующий в программе", — говорится в пресс-релизе службы помощи.

Руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" Ирина Мешкова отмечает, что "для кого-то сложнейшая задача – позвонить отцу, а кто-то элементарно не может получить уже готовый паспорт".

"Эпизоды проекта "Бездомные. Выход" готовятся в режиме реального времени, то есть, пользователи получают возможность следить за событиями в момент, когда они происходят. И никто: ни авторы проекта, ни сами участники эксперимента, не знают заранее, чем он закончится. Планируется, что итоги проекта будут подведены в середине января. Слушатели узнают, кто из участников эксперимента смог кардинально изменить свою жизнь, а кому это так и не удалось", — сообщили в "Милосердии".

Следить за ходом событий можно здесь.

Герои проекта "Бездомные.Выход" — это участники программы "Хостел", которую с прошлого года реализует служба "Милосердие". Для участников программы в первую очередь снимают комнату в хостеле и начинают с ними системную работу.

"Живя на улице, человек не просто теряет социальные связи, но и утрачивает способность ставить перед собой цели и добиваться их. Поэтому сотрудники службы совместно с психологом проводят еженедельные встречи с участниками программы, дают им задания, учат решать проблемы. В идеале участники программы "Хостел" должны найти себе жилье, хотя бы съемное, восстановить связи с родными и найти работу", — пояснили в службе.

Служба помощи бездомным и "Ангар спасения" – проекты помощи бездомным службы "Милосердие". В "Ангаре" можно получить срочную помощь: согреться в отапливаемой палатке, поесть, принять душ, получить чистую одежду и доврачебную помощь. Социальные работники помогают людям восстановить документы, устроиться в приюты, связаться с родными, покупают билеты домой. Также существуют мини-программы по возвращению бездомных в общество – "Трудовой лагерь", "Хостел" и "Ферма".