Социальный медиа-эксперимент покажет, вернутся ли бездомные к обычной жизни

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Четверо подопечных центра помощи бездомным "Ангар спасения" в Москве примут участие в мультимедийном сериале "Бездомные. Выход". В ходе совместного экспериментального проекта РИА Новости и православной службы помощи "Милосердие" его участники постараются ответить на вопрос: "Могут ли бездомные вернуться к обычной жизни?".
Руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" Ирина Мешкова отмечает, что "для кого-то сложнейшая задача – позвонить отцу, а кто-то элементарно не может получить уже готовый паспорт".
"Эпизоды проекта "Бездомные. Выход" готовятся в режиме реального времени, то есть, пользователи получают возможность следить за событиями в момент, когда они происходят. И никто: ни авторы проекта, ни сами участники эксперимента, не знают заранее, чем он закончится. Планируется, что итоги проекта будут подведены в середине января. Слушатели узнают, кто из участников эксперимента смог кардинально изменить свою жизнь, а кому это так и не удалось", — сообщили в "Милосердии".
Следить за ходом событий можно здесь.
"Живя на улице, человек не просто теряет социальные связи, но и утрачивает способность ставить перед собой цели и добиваться их. Поэтому сотрудники службы совместно с психологом проводят еженедельные встречи с участниками программы, дают им задания, учат решать проблемы. В идеале участники программы "Хостел" должны найти себе жилье, хотя бы съемное, восстановить связи с родными и найти работу", — пояснили в службе.
Служба помощи бездомным и "Ангар спасения" – проекты помощи бездомным службы "Милосердие". В "Ангаре" можно получить срочную помощь: согреться в отапливаемой палатке, поесть, принять душ, получить чистую одежду и доврачебную помощь. Социальные работники помогают людям восстановить документы, устроиться в приюты, связаться с родными, покупают билеты домой. Также существуют мини-программы по возвращению бездомных в общество – "Трудовой лагерь", "Хостел" и "Ферма".