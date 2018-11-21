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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Церкви предостерегают от распространения практики "отчиток" бесноватых

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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИсповедь в Сретенском монастыреИсповедь в Сретенском монастыре
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви предостерегают от широкого распространения практики "отчиток" — особого "чина изгнания бесов", отмечая, что главным на пути духовного оздоровления человека всегда являются его участие в церковных таинствах и "внутренние духовные усилия".

"Одно из затруднений, с которым сталкивается духовенство, – это необходимость различения проявлений бесоодержимости от симптомов психических болезней. <…> Церкви представляется одинаково неоправданным как сведение всех психических заболеваний к проявлениям одержимости (что влечет за собой необоснованное совершение чина изгнания бесов), так и попытка лечения любых духовных расстройств исключительно клиническими методами", — заявил на международной конференции "Попечение Церкви о душевнобольных" в Москве ее модератор митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Картина Дуччо ди Буонинсенья Искушение Христа
© Дуччо ди Буонинсенья
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Он признал, что "зачастую люди, недостаточно укорененные в церковной традиции и не имеющие навыка целостного восприятия духовной жизни, стремятся участвовать в чинопоследованиях бесоизгнания, о которых ни они сами, ни те, кто их совершает, не имеют должного представления".

"Возможность получить чудесное освобождение от бесоодержимости в ответ на внутренние духовные усилия человека, направленные на воссоединение с Богом, не должна превращаться в некий ритуал, участвуя в котором, можно автоматически получить избавление от страдания", — отметил архиерей в докладе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам митрополита Сергия, тем, кто предлагает "такие простые решения", не стоит забывать случай, описанный в Новом Завете. В книге "Деяния святых апостолов" рассказывается о том, как злой дух сказал неким заклинателям: "Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?" (Деян. 19:15), после чего бесноватый бросился на них и, "одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома".

"Только священство, подготовленное духовным опытом и святостью всей своей жизни к встрече с бесами, может принимать участие в исцелении от одержимости", — предупредил митрополит Сергий.

По его мнению, бесоодержимость – это "попущенное Богом испытание, которое зачастую помогает открыть человеку существование духовной реальности". "Одержимые, как и душевнобольные, остаются нашими братьями и сестрами, которых недопустимо отвергать или презирать", — добавил он.

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© Fotolia / rogerphoto
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В связи с данной темой, продолжил докладчик, необходимо также сказать о том, что "тягчайшим последствием душевных расстройств является самоубийство людей, которые по своему крещению принадлежали к Церкви". 

"Суицидальное поведение очень часто свидетельствует о тесной связи психических заболеваний и влияния бесов на душу человека. Долгие внутренние диалоги, предшествующие самоубийству, — это не просто проявление болезни. Развитие пастырского душепопечения о лицах с суицидальными намерениями является одним из вызовов Церкви в современном обществе", — заметил иерарх.

В целом он отметил, что в современном мире количество психически нездоровых людей не уменьшается, а увеличивается; источником же психического нездоровья является тот факт, что "общество и семья утрачивают связи с Богом и Церковью".

"Многовековой опыт Христовой Церкви свидетельствует о том, что психически нездоровые люди через воцерковление и участие в церковных таинствах обретают улучшение своего состояния, преодолевают социальную изоляцию и получают всемерную поддержку на пути духовного возрастания", — подчеркнул митрополит Сергий.

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