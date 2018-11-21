МОСКВА, 21 ноября — РИА Новости, Антон Скрипунов. Опасения верующих сбылись: власти оказывают давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), которая официально отказалась участвовать в создании "незалежной церкви". Прихожан и епископов допрашивают в СБУ, а радикалы устраивают майданы прямо под окнами епархиальных управлений. Хотя еще неделю назад власти обещали верующим совершенно иное.

"Грозили тюрьмой"

"Как в 90-е", — произнес кто-то в толпе, собравшейся у Спасо-Преображенского кафедрального собора Винницы. Десятки прихожан надеялись встретиться с митрополитом Симеоном, чтобы выяснить, действительно ли тот, как пишут СМИ, хочет перейти в создаваемую украинскими властями "незалежную церковь", и в то же время боялись, что их повяжут полицейские. Так уже однажды было — в 1991 году верующих разогнали во время митинга за возвращении государством этого храма Церкви.

Один из участников воскресной акции в Виннице рассказал РИА Новости, что спустя три дня его вызвали в СБУ. Свое имя он попросил не раскрывать, опасаясь преследований со стороны спецслужб и радикалов.

"Меня спрашивали о мотивах акции, целях и так далее. Говорили, что я дестабилизирую обстановку, предупреждали, что если буду агитировать население за массовые акции, может наступить уголовная ответственность. Они настоятельно пытались убедить меня в неправильности моих действий", — сообщил он.

Митрополит Симеон был в числе трех архиереев, которые в день собора епископов УПЦ 13 ноября тайно встретились с президентом Порошенко. Среди паствы поползли слухи, что он якобы хочет отколоться от Церкви. Дошло до того, что местные священники составили обращение к митрополиту с призывом следовать решению собора епископов УПЦ — не участвовать в церковном проекте Порошенко и не состоять в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Винницкий митрополит решил развеять опасения верующих. Во вторник он заявил, что придерживается постановления собора архиереев Украинской церкви.

© Фото : предоставлено пресс-службой Винницкой епархии Встреча митрополита Винницкого Симеона с духовенством Винницкой епархии УПЦ. 19 ноября 2018 года © Фото : предоставлено пресс-службой Винницкой епархии Встреча митрополита Винницкого Симеона с духовенством Винницкой епархии УПЦ. 19 ноября 2018 года

Допросы в СБУ

Именно 13 ноября должна была состояться встреча епископов с Порошенко. Причем, как заявили в УПЦ, стороны заранее условились, что поговорят в Киево-Печерской лавре. В означенное время президент не приехал к украинским священнослужителям.

А в последующие дни епископами УПЦ занялась СБУ, причем в духе борьбы с религией в СССР. Митрополит Запорожский Лука рассказал, как это было с ним 19 ноября.

"Мне позвонил (человек), представился сотрудником СБУ и пригласил на беседу. Я поинтересовался: "С какой целью?" Тот ответил, что это не телефонный разговор. Я спросил: "Это допрос?" Он сказал, что просто беседа", — говорит митрополит.

В свою очередь, он предложил звонившему поговорить в епархиальном управлении. Но сотрудник СБУ настоял на том, чтобы архиерей УПЦ в этот же день приехал в офис спецслужбы. Для подстраховки владыка Лука явился туда с адвокатом.

"Беседа была очень деликатной. <… > Меня спрашивали, как я езжу за границу, какими видами транспорта, что происходит на границе — как я прохожу ее. <…> Попросили: если вдруг за границей будет кто-то ко мне подходить, что-то предлагать передать, предлагать сотрудничество, то они бы хотели, чтобы я поставил в известность Службу безопасности", — рассказывает митрополит.

Разговора про автокефалию, уточняет он, со спецслужбами у него не было.

При этом собеседник сообщил, что других тоже вызывают в СБУ, например архиепископа Бердянского Ефрема.

"Сначала на беседы… Но что будет дальше?" — задается вопросом митрополит.

Майдан у ворот

Пока службисты общались с митрополитом Лукой, у стен управления Запорожской епархии проходила акция протеста сторонников автокефалии. Те обвиняли каноническую УПЦ в сотрудничестве с Кремлем, выкрикивая лозунги вроде "Коммунистического попа — на гиляку!", "Слава нации — смерть врагам!". И все при полном бездействии полиции: по свидетельствам очевидцев, ее даже рядом не было.

В тот же день в епархиальное управление города Нежин (Черниговская область) ворвались десять человек и стали клеймить священников и верующих: мол, они не патриоты, потому что против "незалежной церкви". Кроме того, участники акции, среди которых были даже чиновники горадминистрации, передали обращение к архиепископу Нежинскому Клименту с призывом примкнуть к создаваемой "незалежной" структуре.

А двумя днями ранее, 17 ноября, схожий майдан учинили у резиденции митрополита Криворожского Ефрема. Несколько десятков человек с плакатами в руках обвиняли его в сговоре с Москвой и призывали "присоединиться к томосу" (документ об автокефалии). Демонстранты пытались выломать вход в резиденцию, хотя на камеру уверяли, что "проводят мирную акцию". Один из протестующих — молодой человек в маске — признался, что состоит в "Правом секторе"*.

"Я пришел сюда поговорить (с митрополитом. — Прим. ред.) про то, что московским патриархатом отбирается земля на Украине. <… > Я не являюсь сторонником религии, но я полностью поддерживаю христиан и создание единой поместной украинской церкви", — словно по бумажке проговорил он.

Саму акцию местные СМИ объяснили недовольством местных жителей тем, что митрополит якобы "живет на широкую ногу" и что "его редко можно увидеть среди обычных людей". Похожие фразы звучали в "расследованиях" провластных изданий о тех епископах УПЦ, которые не захотели примыкать к "незалежной церкви". А их — подавляющее большинство.

"Это говорит о том, что есть единый центр. И если почитать статьи, то фактически они с одним и тем же текстом. Там только меняются имена, фамилии, должности и список имущества. То есть, спущен "темник" и по нему пишут эти заказные лживые статейки", — допускает митрополит Лука.

© Фото : "Союз православных журналистов" Обращение чиновников Нежина к архиепископу УПЦ Клименту © Фото : "Союз православных журналистов" Обращение чиновников Нежина к архиепископу УПЦ Клименту

"Власти нарушают права верующих"

А вот про то, что власти проводят учет хранящихся в храмах реликвий, в украинских СМИ стараются особо не говорить. Еще два месяца назад в УПЦ заявляли, что минкульт Украины уже занялся этим. Причем действия министерства встретили одобрение в Верховной Раде.

"Томос еще не дали, а имущество в храмах уже описывают. Как вы думаете, что будет после (дарования) томоса?" — предупреждает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

К слову, каноническая УПЦ — крупнейшая религиозная организация на Украине. В ее составе около 12 тысяч приходов, которые являются "лакомым куском" для сторонников создаваемой светскими властями "единой церкви".

А ведь начиная с апреля, когда Порошенко договорился с патриархом Варфоломеем о ее создании, официальный Киев клялся и божился, что "верующие российской церкви могут спокойно оставаться в своей структуре" и за это им ничего не будет. Но после того, как епископы УПЦ твердо заявили о своей приверженности канонам, разговоры о "беспрецедентном уровне свободы вероисповедания на Украине" как-то поутихли.

"Государство нарушает права другой части Украины, которая относится к Украинской православной церкви. … Посмотрите, что написано на тех плакатах! Почему пикетчики надевают балаклавы, почему имущество портят, почему они именно сейчас все появились? Для чего публикуются персональные данные архиереев? Говорят епископам, что якобы "мы вас приглашаем на разговор". Но — разговор в контексте чего? … Это определенно психологическое давление", — констатирует отец Александр Бахов.

"Мы ожидали этого"

И что интересно, еще 11 октября синод Константинопольского патриархата призвал всех участников украинского автокефального проекта "избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия". Похоже, голос самопровозглашенной "матери-церкви" в Киеве не слышат, несмотря на все договоренности.

В начале ноября Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение об "ускорении процесса дарования автокефалии". Судя по тому, что Банковая (улица в Киеве, где находится здание администрации президента Украины) до сих пор отказывается показывать текст документа, президент пообещал патриарху что-то такое, чего в итоге выполнить не смог. Теперь, по всей видимости, власти перекладывают вину за свой провал на каноническую Украинскую церковь, которая об автокефалии никого не просила.

"Происходящее сейчас (давление на УПЦ. — Прим. ред.), в некоторой степени является ожидаемым, так как епископат Украинской православной церкви на Соборе епископов от 13 ноября 2018 очень четко определил свою позицию в отношении последних событий и, в частности, действий Константинопольского патриархата на своей канонической территории", — объясняет представитель УПЦ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

