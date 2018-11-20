КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, ранее отказавшийся от встречи с иерархами Украинской православной церкви, посетил во вторник Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкасской области, где встретился с митрополитом Черкасским и Каневским УПЦ Софронием, который заявлял, что намерен участвовать в "объединительном соборе" церквей и может поддержать вопрос создания "единой церкви". При этом неделю назад Порошенко так и не приехал на встречу Лавру, где его ждали участники Собора епископов УПЦ. Позже три архиерея УПЦ все же приехали к Порошенко, но как подчеркивали в самой Украинской православной церкви – в качестве граждан Украины, а не представителей УПЦ. При этом Софрония среди этих трех не было.

"Хотел бы обратиться к владыке Софронию. Я хотел бы поблагодарить вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который очень любит Черкасскую область, которая строит здесь храмы и которая смотрит в будущее украинской церкви — будущее украинской поместной автокефальной православной церкви ", — приводит слова Порошенко его пресс-служба после встречи с митрополитом Софронием.

При этом несколько недель назад в Черкасской епархии прошло голосование среди клириков, оставаться в УПЦ или же уходить в создаваемую властями в Киеве "автокефальную церковь", и абсолютное большинство священнослужителей поддержали позицию канонической Украинской православной церкви.

Порошенко и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не объявлена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Несмотря на согласие участвовать в "объединительном соборе" неканонической структуры, Софроний заявил, что принципиально отказывается вступать в создаваемую автокефальную структуру, если в ней окажется, без покаяния в расколе, глава непризнанной церкви Филарет Денисенко.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.