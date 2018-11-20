В РПЦ рассказали о значении главного храма ВС России

ВЕНЕЦИЯ, 20 ноя — РИА Новости. Главный храм Вооруженных сил РФ, который возводится в подмосковной Кубинке, воплотит память о подвиге, совершенном народом в годы Великой Отечественной войны, заявил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид (Калинин).
Проект Главного храма Вооруженных сил РФ он назвал ядром выставки в Венеции, которая проводится в рамках "Русских сезонов-2018". "Этот храм посвящен будет в честь Воскресения Христова, в честь Пасхи Христовой. Это главный наш праздник. Это символ победы над смертью, это торжество Христа, который, пройдя через крест, через мучения, через смерть, воскрес, и нам даровал надежду на воскресение", — сказал представитель РПЦ.
Он отметил, что храм будет возведен в память подвига народа, который на своих плечах вынес все тяготы войны. "Почти 30 миллионов человек погибло. И мы не можем не воздать им память. Для этих усопших храм Воскресения — это храм надежды. А для нас это храм, который отдает дань памяти всем тем, кто пострадали в те страшные годы с разных сторон", — сказал священник.
По словам отца Леонида, в стенах храмового комплекса будут упомянуты люди, которые содействовали Победе, страны, которые были освобождены от фашизма. "Это все будет связано здесь с архитектурой, живописью, с другими средствами искусства, поскольку не только храм, но и учебно-воспитательный центр — это тоже очень важно. Мы хотим, чтобы наша молодежь никогда не забыла тех лет страшной войны, которая увенчалась Великой Победой для всего человечества", — отметил священник.
С точки зрения духовной, сказал он, "конечно, это, прежде всего, храм молитвы, храм памяти, храм, в который может прийти каждый человек — любого возраста, пола и даже любой веры и увидеть это великолепие, красоту, свойственную православию".
О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил Сергей Шойгу. В торжественной церемонии освещения закладного камня участвовали президент РФ Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Строительство собора планируется завершить в 2020 году. Его открытие будет приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.