В РПЦ рассказали о значении главного храма ВС России

ВЕНЕЦИЯ, 20 ноя — РИА Новости. Главный храм Вооруженных сил РФ, который возводится в подмосковной Кубинке, воплотит память о подвиге, совершенном народом в годы Великой Отечественной войны, заявил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид (Калинин).

"Храм, думаю, будет очень любим верующими. Мы уверены в этом. Во-первых, это их память, память нашего народа о подвиге, который был совершен. И, конечно, — вера православная, которая нас объединяет в одну целостную структуру, в единый народ", — сказал священник, выступая во вторник на церемонии открытия выставки "Современная русская церковная архитектура" в Венеции.

Проект Главного храма Вооруженных сил РФ он назвал ядром выставки в Венеции, которая проводится в рамках "Русских сезонов-2018". "Этот храм посвящен будет в честь Воскресения Христова, в честь Пасхи Христовой. Это главный наш праздник. Это символ победы над смертью, это торжество Христа, который, пройдя через крест, через мучения, через смерть, воскрес, и нам даровал надежду на воскресение", — сказал представитель РПЦ.

Он отметил, что храм будет возведен в память подвига народа, который на своих плечах вынес все тяготы войны. "Почти 30 миллионов человек погибло. И мы не можем не воздать им память. Для этих усопших храм Воскресения — это храм надежды. А для нас это храм, который отдает дань памяти всем тем, кто пострадали в те страшные годы с разных сторон", — сказал священник.

В храме будут вспоминать всех погибших, усопших — погибших от болезней, голода, холода, в боях, от ран. "Мы хотим, чтобы в этом храме были выражены память подвига Победы, память того, что мы помогли Европе освободиться от страшной коричневой чумы. Но прежде всего, конечно, здесь будет идея победы над смертью, которая является главной мыслью, главной идеей христианской веры", — добавил он.

По словам отца Леонида, в стенах храмового комплекса будут упомянуты люди, которые содействовали Победе, страны, которые были освобождены от фашизма. "Это все будет связано здесь с архитектурой, живописью, с другими средствами искусства, поскольку не только храм, но и учебно-воспитательный центр — это тоже очень важно. Мы хотим, чтобы наша молодежь никогда не забыла тех лет страшной войны, которая увенчалась Великой Победой для всего человечества", — отметил священник.

С точки зрения духовной, сказал он, "конечно, это, прежде всего, храм молитвы, храм памяти, храм, в который может прийти каждый человек — любого возраста, пола и даже любой веры и увидеть это великолепие, красоту, свойственную православию".

Также представитель РПЦ отметил, что в архитектурном проекте строительства храма "нет уходов от канона". "Здесь все выдерживается в православном духе", — отметил протоиерей.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил Сергей Шойгу. В торжественной церемонии освещения закладного камня участвовали президент РФ Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Строительство собора планируется завершить в 2020 году. Его открытие будет приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.