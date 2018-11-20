Медведев поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в резиденции патриарха в подмосковном Переделкино. 20 ноября 2018

Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в резиденции патриарха в подмосковном Переделкино. 20 ноября 2018

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Переделкино, чтобы поздравить его с днем рождения.

Медведев пожелал патриарху "здоровья, сил для служения Церкви и обществу". Он выразил надежду, что патриарх и дальше будет столь же успешно вести свою общественно полезную деятельность.

В ответном слове патриарх Кирилл подчеркнул, что "высоко ценит отношения с правительством и взаимное сотрудничество по жизненно важным вопросам".

Он отметил, что удовлетворен "замечательным конструктивным взаимодействием правительства с Церковью".

Предстоятель Русской православной церкви 20 ноября отмечает свой 72-й день рождения.