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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В УПЦ заявили о провокациях из-за "объединительного собора"

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (467)
(обновлено: 17:01 20.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавра. Архивное фотоКиево-Печерская лавра. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. На Украине организованы провокации против иерархов, на священнослужителей оказывают давление, чтобы принудить их к участию в "объединительном соборе". Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви со ссылкой на главу юридического отдела организации Александра Бахова.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Архивное фото
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайт
Митрополит УПЦ назвал Порошенко "гонителем церкви"
"Свидетельством этого является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ. Также мы видим, что системно публикуется разного рода информация о епископах УПЦ, об их состоянии, месте проживания, передвижении — с той целью, чтобы привлечь внимание к их деятельности и пытаться как-то дискредитировать. Кроме того, происходят вызовы епископов УПЦ на беседу в СБУ", — рассказал он.

Бахов напомнил, что два архиерея УПЦ публично заявили, что побывали на беседах в Службе безопасности Украины.

Ранее митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука сообщил, что его вызывали на беседу в СБУ.

Раскол из-за автокефалии

В октябре Константинополь объявил о начале процесса предоставления автокефалии Церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статус подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и Петр Порошенко на акции Первая минута мира, которая состоялась в мемориальном комплексе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. 8 мая 2018
© Фото : Українська Православна Церква
"Варфоломей не пойдет на это". Чем епископы УПЦ так напугали Порошенко
После этого Порошенко заявил, что Русской православной церкви нечего делать на Украине.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской зарубежной церкви. По словам митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его могут предоставить лишь предстоятелю "объединенной" Церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе".

"Объединительный собор"

Ранее сообщалось, что проведение "объединительного собора" намечено на 22 ноября. Позже эту информацию опровергли, новая дата пока не известна.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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СМИ узнали, кого Порошенко хочет поставить во главе автокефальной церкви
Украинское издание "Голос UA" писало, что для подготовки собора в Киев должен приехать представитель Константинополя.

При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в соборе. Митрополит Волоколамский Иларион назвал его "разбойничьим сборищем". Он также выразил большие сомнения в том, что на него приедут от десяти до 25 канонических архиереев, как было анонсировано в СМИ.

Итоги собора планируют представить на сессии синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении подписанный патриархом Варфоломеем томос вручат предстоятелю новой церковной структуры, говорилось в публикациях.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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Религия и мировоззрение
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