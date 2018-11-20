Патриарх Кирилл отмечает 72-й день рождения

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник в честь вологодских святых на Кремлевской площади, у стен Вологодского кремля и Софийского собора

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник в честь вологодских святых на Кремлевской площади, у стен Вологодского кремля и Софийского собора

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечающий во вторник 72-й день рождения, совершит божественную литургию в храме своей резиденции в подмосковном Переделкино и будет работать как обычно.

"В день своего рождения святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в домовом храме резиденции в Переделкино. Встреч и мероприятий на этот день у патриарха не запланировано. С учетом достаточно плотного графика в последующие дни он будет работать с документами", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.