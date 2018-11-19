МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Точная дата проведения "объединительного собора" православных церквей на Украине в декабре 2018 года будет объявлена Вселенским патриархатом Константинополя, сообщается в блоге Фанара — резиденции патриарха.

"Пока идет процесс подготовки к Собору православных церквей на Украине, конкретная дата в декабре 2018 года будет предоставлена для подтверждения и объявления синодом Вселенского патриархата", — сообщается на сайте.

Отмечается, что "в ходе подготовки Священного синода, который пройдет 27-29 ноября 2018 года, Вселенский патриархат Константинополя подтверждает свое священное решение о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины".

Ранее украинские СМИ сообщали, что собор пройдет 22 ноября, однако эту информацию опровергли.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал "объединительный собор" "разбойничьим сборищем".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.