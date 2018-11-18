В Грузии надеются, что РПЦ и Константинополь договорятся по Украине

ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй надеется, что главы Русской православной церкви и Константинопольского патриархата сумеют договориться по вопросу автокефалии церкви на Украине, говорится в заявлении патриархии на ее сайте.

"Как вы знаете, отношения между Константинополем и Русской церковью затруднены, но я надеюсь, что их патриархи сумеют найти общий язык, и эта печаль превратится в радость", — сказал Илия Второй в ходе воскресной проповеди, отмечается в заявлении.

Ранее в патриархии Грузии заявили РИА Новости, что Грузинская православная церковь озвучит свою позицию в связи с решением РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом по итогам заседания Священного Синода. Заседание пока не назначено.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который может состояться 22 ноября. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.