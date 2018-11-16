Главный раввин Украины рассказал о слежке за синагогой в Киеве

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что располагает доказательствами причастности двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к наружному наблюдению за центральной синагогой в Киеве.

"Мы внимательно проверили информацию, фото и видеозаписи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой AnyVision, было установлено, что представленные фото с вероятностью 99,97% соответствуют двум гражданам", — написал главный раввин на своей странице в Facebook . Он также обнародовал имена и фамилии якобы двух сотрудников НАБУ.

Раввин также сообщил, что экспертизой были установлены IP-адреса, с которых осуществлялись атаки на системы безопасности синагоги, а также временно были отключены камеры видеонаблюдения.

"В рамках интереса безопасности нашей страны и обеспечения прав граждан мы готовы принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами. Молитвенный дом открыт для молитвы и раскаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, в независимости от принадлежности к религиозным или другим общинам. Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне", — заявил он.