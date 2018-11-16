Духовенство Винницы не поддержало митрополита Симеона, заявили в РПЦ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Духовенство Винницы не поддержало своего правящего архиерея митрополита Винницкого Симеона, отказавшегося признать решения Собора епископов Украинской православной церкви, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Во вторник в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода Украинской православной церкви, а затем — Собор епископов. Предполагалось, что в большой встрече с архиереями канонической церкви примет участие президент Украины Порошенко, однако он отказался приезжать в Лавру. Позднее он встретился с тремя представителями УПЦ, среди которых был Симеон. Кроме того, украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Порошенко предложил Симеону стать "правой рукой" будущего главы создаваемой в стране новой "автокефальной церкви".

© Фото : Предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦ Официальное обращение духовенства Винницкой епархии к митрополиту Симеону с подписями участников © Фото : Предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦ Официальное обращение духовенства Винницкой епархии к митрополиту Симеону с подписями участников

Также по информации издания "Страна.ua", вечером 15 ноября в Виннице прошло экстренное собрание духовенства города: 42 из 44 присутствовавших заявили о полной поддержке решений архиерейского собора УПЦ от 13 ноября, которые митрополит Симеон отказался подписывать. Ему предложили также созвать общее собрание всей Винницкой епархии.

"Духовенство Винницы поддержало решение собрания архиереев Украины, а не своего митрополита, который ранее, как известно, единственный из присутствовавших на собрании епископов не подписал текст заявления", — написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя данное решение.

Собор епископов УПЦ во вторник заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

© Фото : Предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦ Официальное обращение духовенства Винницкой епархии к митрополиту Симеону с подписями участников © Фото : Предоставлено информационно-просветительским отделом УПЦ Официальное обращение духовенства Винницкой епархии к митрополиту Симеону с подписями участников

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.