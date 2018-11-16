Центр православия за 80 миллионов рублей построят в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Амурская епархия Русской православной Церкви планирует начать строительство православного комплекса на набережной Комсомольска-на-Амуре, стоимость проекта оценивается в 80 миллионов рублей, сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре в пятницу.
"Оценочная стоимость проекта составляет 80 миллионов рублей. В 2017 году зарегистрирован приход в честь блаженной Матроны Московской и открыт счет для сбора пожертвований на строительство храма. Имена жертвователей войдут в историю православия на Дальнем Востоке, останутся в церковной книге памяти", — добавляется в нем.
Кроме того, в сообщении указаны реквизиты для пожертвований на строительство храма.