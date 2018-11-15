На Украине завели уголовное дело из-за передачи зданий в аренду УПЦ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. На Украине впервые за время "православного конфликта" объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви.

Ранее сайт Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала " 1+1 " сообщил, что депутат Почаевского горсовета Тарас Паляница заявил о незаконности передачи УПЦ в аренду сооружений лавры. По его данным, в 2003 году Виктор Янукович, занимавший на тот момент пост премьера Украины, якобы распорядился передать в пользование УПЦ шесть объектов лавры.

"Следственное управление главного управления Национальной полиции в Тернопольской области расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления… по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия", — говорится в ответе прокуратуры на запрос агентства "Укринформ", обнародованном в четверг. По данным агентства, процессуальное руководство по делу осуществляет прокуратура Тернопольской области.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.