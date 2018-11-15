В Киеве из-за поджога Андреевской церкви ввели усиленную охрану храмов

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Храмы различных конфессий в Киеве после попытки поджога Андреевской церкви взяты под усиленную охрану, сообщил РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич.
"Как мне рассказали сегодня наши священники из Киева, к некоторым из них сегодня уже звонили участковые инспекторы полиции, которые сообщили, что после нападения на Андреевскую церковь возьмут под усиленную охрану и другие храмы города, чтобы избежать провокаций", — сказал Данилевич.
Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.