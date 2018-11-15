УПЦ призвала расследовать инцидент с поджогом Андреевской церкви

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь не имеет отношения к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве, осуждает эту провокацию и призывает расследовать этот инцидент, заявил РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич.

Ранее пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что в четверг утром неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве, никто не пострадал. По его утверждению, к этому якобы причастны "приспешники Москвы". Однако никаких фактов, подтверждающих это, в Киеве не предоставили. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, проводят осмотр места происшествия.

"Этот инцидент мы осуждаем и заявляем, что никакого отношения к этому не имеем и считаем, что это может быть провокацией тех сил, которые выступают против нашей Церкви для того, чтобы усугубить ситуацию и вызвать возмущение против нашей Украинской православной церкви", — сказал Данилевич.

По его словам, УПЦ уважает храмы других конфессий и такого же уважения ждет от других в отношении своих храмов. "Мы призываем не политизировать эту ситуацию. Считаем, что этот инцидент должен быть расследован и чем быстрее, тем лучше. Ведь это могла быть показательная акция или сознательная провокация для того, чтобы потом поднять шум в СМИ", — добавил протоиерей.

Данилевич также заявил, что сейчас обвинять Москву во всем, что происходит на Украине "несерьезно".

"Обвинять только Москву во всех бедах и проблемах, даже самых незначительных, которые происходят в нашей стране, несерьезно. Может, пора признать, что причиной хотя бы некоторых наших проблем можем быть и мы сами?" — сказал он.

Ранее, после решения Константинополя начать предоставление томоса об украинской автокефалии, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.