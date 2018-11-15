Путевку в хадж разыграют на турнире в Казани

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Победитель международного турнира по борьбе на поясах, стартующий в четверг в столице Татарстана, получит путевку в хадж, сообщил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

По словам религиозного деятеля, спортивный форум посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося татарского богослова и просветителя Шигабутдина Марджани, а Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) выступило одним из его организаторов.

"Мы проводим данный турнир для популяризации здорового образа жизни, духовно-нравственного и физического развития молодежи, а также ради укрепления дружественных и спортивных связей между участниками, представляющими разные страны мира", — сообщил муфтий Самигуллин.

Свое участие в престижном турнире подтвердили команды России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

По итогам соревнований участники, занявшие призовые места награждаются медалями, дипломами и ценными подарками. Главный приз – путевка в хадж (паломничество в Саудовскую Аравию).

Впервые в этом году имамы Татарстана во главе с муфтием Самигуллиным приняли участие в тестировании по выполнению нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО). Данная акция стала одной из крупнейших спортивных инициатив ДУМ РТ наряду с Всероссийским турниром по джиу-джитсу на Кубок имени Марджани и Республиканским турниром по корэш (традиционный вид борьбы у тюркских народов) и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ