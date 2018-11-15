В УПЦ рассказали о желании Порошенко провести повторную встречу с иерархами

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вновь захотел провести встречу со всеми архиереями УПЦ накануне "объединительного собора" по созданию автокефальной церкви, сообщил в четверг митрополит Винницкий и Барский Симеон – единственный из участников Собора епископов УПЦ, не подписавший его заявление.

Во вторник в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода Украинской православной церкви, а затем – Собор епископов. Предполагалось, что в большой встрече с архиереями канонической церкви примет участие Порошенко, однако он отказался приезжать в Лавру. Позднее он встретился с тремя представителями УПЦ, среди которых был Симеон.

"Сейчас еще пока никто точно не называет дату объединительного собора, но знаю, что к тому времени президент намерен встретиться, по возможности, со всеми нашими архиереями и ответить на те вопросы, которые касаются процессов предоставления автокефалии и создания в Украине поместной православной церкви. Это желание президент озвучил во время встречи с нами, тремя архиереями", — сказал Симеон в в четверг в интервью агентству "Укринформ".

По словам Симеона, никто из архиереев не оказывал на него давления из-за того, что он отказался подписывать постановление Синода.

"Говорили некоторые мои братья архиереи, возможно в шутку, а может и нет, что нужно применить какие-то церковные наказания за то, что не подписал. Говорили, что по правилам все должны подписать, уговаривали. Но меня поддержал Митрополит Онуфрий, который сказал, что у нас демократия, и не надо никого заставлять делать что-то против своей совести", — добавил Симеон.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.