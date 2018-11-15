В Киеве прокомментировали ситуацию с датой "объединительного собора"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря в четверг заявил, что дата проведения объединительного собора православных церквей на Украине должна быть объявлена официально, и пока этого нет, даты, по сути, тоже нет.

Ранее украинское издание "Голос UA" сообщило, что представитель Константинополя приедет в четверг в Киев для подготовки церковного "объединительного собора", проведение которого намечено на 22 ноября. Итоги собора будут представлены на сессии Синода Константинопольского патриархата, которая пройдет 28-30 ноября. По ее завершении, утверждается в материале, томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат предстоятелю новой церковной структуры.

"Дата собора будет объявлена официально. Пока она официально не объявлена — по сути, даты нет. Так же, как проект томоса, который был давно подготовлен, но документом станет только после официального принятия и распространения", — написал Зоря на своей странице в Facebook.

Он отметил, что слухи об уже определенной дате собора могут быть обыкновенной дезинформацией.

"Объявление даты собора означает, что подготовительный процесс завершен. А сейчас подготовка продолжается — хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстро достичь успешного завершения — томоса об автокефалии", — добавил Зоря.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.