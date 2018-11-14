Малер: встреча трех архиереев с Порошенко показывает его "поддержку" в УПЦ

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Участие во встрече с президентом Украины Петром Порошенко лишь трех архиереев, давно известных своей "проавтокефалистской" позицией, свидетельствует о том, что лишь единицы из епископов Украинской православной церкви готовы поддержать создаваемую "единую поместную церковь", заявил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН Аркадий Малер.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что президент провел встречу с несколькими представителями УПЦ. По информации СМИ, в "Украинский дом" к президенту пришли лишь три иерарха: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет. Во вторник в Киево-Печерской лавре также состоялось заседание Собора епископов УПЦ, в котором, как ожидалось, примет участие глава государства, однако он не приехал.

"Указанные в СМИ иерархи (встретившиеся с Порошенко) — это известные церковные "сепаратисты", которые очень давно занимают раскольническую позицию и хотели бы отколоться от Московского патриархата. Поэтому в том, что эти три человека встретились с Порошенко, ничего удивительного нет, – удивительно то, что всего три. "Автокефалистская" пропаганда утверждала, что чуть ли не половина архиереев УПЦ собирается уйти в Константинополь или объявить автокефалию", — сказал Малер.

По его мнению, данный факт однозначно свидетельствует о том, что от канонической Церкви, "на самом деле, в этом процессе готовы участвовать просто единицы".

Характеризуя митрополитов Александра (Драбинко) и Симеона (Шостацкого), собеседник агентства заметил, что они не просто занимали позицию по поддержке автокефалии, но и "боролись за то, чтобы это произошло". За подобную раскольническую деятельность, считает эксперт, каждый из них уже давно должен быть лишен сана, и причина, почему этого до сих пор не произошло, в том, что высшее священноначалие "проявляет чудеса милосердия".

По словам Малера, своей агрессивной антимосковской позицией особенно известен Драбинко. "Наша патриархия, к сожалению, думала, что никаких прещений (наказаний) устраивать в отношении этого человека не надо, и тогда он утихомирится. Но нет, он не утихомирился, он будет только хуже себя вести", — признал эксперт.

Он также обратил внимание на тот факт, что один из главных и старейших идеологов "украинской автокефалии", митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук) с президентом Украины не встретился.

"Софроний, в отличие от упомянутых трех иерархов, еще старый советский архиерей, который был очень опасен для Москвы своим статусным, очень влиятельным положением в прежние времена, в 1990-е годы, но он все-таки человек, который привык играть по правилам, и для него есть вещи абсолютно неприемлемые", — отметил Малер.

В качестве примера он привел недавнее заявление митрополита Софрония о том, что он принципиально отказывается вступать в создаваемую автокефальную структуру, если в ней окажется, без покаяния в расколе, Филарет Денисенко. Малер также напомнил о том, что несколько недель назад в Черкасской епархии прошло голосование среди клириков, оставаться в УПЦ или же уходить в "автокефальную церковь", и абсолютное большинство священнослужителей поддержали позицию канонической Церкви.

"Как вы понимаете, для митрополита Софрония это тоже означает, что если он сейчас уйдет в автокефалистский раскол, то абсолютное большинство его собственных клириков его не поддержат… Для него очень важно, чтобы все-таки соблюдалась какая-то видимость каноничности. В этом причины, почему он не встретился с Порошенко", — считает эксперт.

Рассуждая о том, сколько архиереев УПЦ все же могли бы принять участие в так называемом объединительном соборе, он высказал мнение, что их будет достаточно мало, не более десяти человек. "Мы знаем людей, которые верны каноническому строю, они известны давно, но есть и такие, которые переходят на ту сторону, где больше силы, денег, влияния. К сожалению, Церкви это тоже касается", — заключил собеседник агентства.

Собор епископов УПЦ во вторник заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.