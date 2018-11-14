Митрополит Запорожский раскритиковал отношение Порошенко к УПЦ

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не приехал в Киево-Печерскую лавру на встречу с архиереями из-за того, что не видел в ней для себя никакого смысла, и тем самым показал свое отношение к церковной проблеме, считает митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, комментарий которого опубликован в среду на сайте Запорожской епархии.
Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что украинский лидер после срыва встречи с архиереями встретился с представителями канонической УПЦ, не указав их числа. По данным источников украинского интернет-издания "Религиозная правда", к Порошенко пришло всего трое представителей. УПЦ после заявления о том, что Порошенко не приехал, о каких-либо встречах с президентом не сообщала.
"Не явившись на назначенную им самим встречу, гарант конституции свидетельствует о своем отношении к проблеме. Эта встреча не нужна была ему, разве лишь для поднятия рейтинга или оскорблений присутствующих, но никак не для решения конкретных вопросов, то есть в ней он не видел смысла", — отметил митрополит Лука.
По данным главы Запорожской епархии, в ходе Собора епископов присутствовавшие на заседании 82 архиерея высказались за то, чтобы встреча с Порошенко состоялась, при этом никто никого не заставлял принимать какие-либо решения и "тем более никого не держали на Соборе".
Ранее в среду интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник в УПЦ сообщило, что перед заседанием Священного Синода предстоятель УПЦ Онуфрий получил письмо от константинопольского патриарха Варфоломея, в котором содержалась директива епископату УПЦ в полном составе прибыть на встречу с президентом. По данным издания, Онуфрий проигнорировал это письмо. Позже, сообщает издание, Онуфрий и Порошенко провели "весьма эмоциональный" телефонный разговор о месте встречи. В частности, по данным "Страны", Порошенко требовал от владыки Онуфрия "пойти на попятную" по вопросу автокефалии.
Собор епископов УПЦ во вторник заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.