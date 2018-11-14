Митрополит Запорожский раскритиковал отношение Порошенко к УПЦ

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не приехал в Киево-Печерскую лавру на встречу с архиереями из-за того, что не видел в ней для себя никакого смысла, и тем самым показал свое отношение к церковной проблеме, считает митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, комментарий которого опубликован в среду на сайте Запорожской епархии.

Во вторник в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода Украинской православной церкви. Предполагалось, что в большой встрече с архиереями примет участие Порошенко, однако он не приехал.

Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что украинский лидер после срыва встречи с архиереями встретился с представителями канонической УПЦ, не указав их числа. По данным источников украинского интернет-издания "Религиозная правда", к Порошенко пришло всего трое представителей. УПЦ после заявления о том, что Порошенко не приехал, о каких-либо встречах с президентом не сообщала.

"Не явившись на назначенную им самим встречу, гарант конституции свидетельствует о своем отношении к проблеме. Эта встреча не нужна была ему, разве лишь для поднятия рейтинга или оскорблений присутствующих, но никак не для решения конкретных вопросов, то есть в ней он не видел смысла", — отметил митрополит Лука.

По данным главы Запорожской епархии, в ходе Собора епископов присутствовавшие на заседании 82 архиерея высказались за то, чтобы встреча с Порошенко состоялась, при этом никто никого не заставлял принимать какие-либо решения и "тем более никого не держали на Соборе".

"Мы спокойно могли покидать помещение, где проходил Собор. Поэтому любой желающий мог его покинуть и направиться туда, куда его душа пожелает. Никакого давления ни на кого не было, жизнь Церкви – это не жизнь базара, все в ней происходит согласно канонам и Уставу", — подчеркнул митрополит.

Ранее в среду интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник в УПЦ сообщило, что перед заседанием Священного Синода предстоятель УПЦ Онуфрий получил письмо от константинопольского патриарха Варфоломея, в котором содержалась директива епископату УПЦ в полном составе прибыть на встречу с президентом. По данным издания, Онуфрий проигнорировал это письмо. Позже, сообщает издание, Онуфрий и Порошенко провели "весьма эмоциональный" телефонный разговор о месте встречи. В частности, по данным "Страны", Порошенко требовал от владыки Онуфрия "пойти на попятную" по вопросу автокефалии.

Собор епископов УПЦ во вторник заявил, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.