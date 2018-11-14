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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Эксперт прокомментировал встречу Порошенко с представителями УПЦ

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (426)
(обновлено: 17:24 14.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Политолог Иван Мезюхо в интервью RT прокомментировал встречу Петра Порошенко с представителями канонической Украинской православной церкви.

Киево-Печерская лавра. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В УПЦ призвали украинских раскольников покаяться и вернуться в Церковь

По словам эксперта, заверения президента в том, что Киев "будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции", не соответствуют действительности.

"Порошенко в своем заявлении откровенно врет. Вторгаясь в религиозную сферу, он нарушает основной закон Украины. Согласно Конституции церковь отделена от государства. Он, видимо, пытается смягчить ту общественную дискуссию, которую сам же инициировал. На самом деле его заявление является фарисейским", — считает политолог.

Как подчеркнул Мезюхо, фактически Порошенко начал "травлю" УПЦ Московского патриархата.

"Его недружественные высказывания в адрес прихожан канонической православной церкви отчетливо демонстрируют его истинное отношение к этой религиозной организации", — заявил собеседник телеканала.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Церковный блеф: зачем Порошенко православная карта в политической игре

По его мнению, Порошенко сознательно использует тему церковных противоречий в своей предвыборной кампании.

"Он уже зашел так далеко, что отступать не будет. <…> Самое драматичное, что действия Порошенко фактически ведут украинское государство к гражданскому религиозному противостоянию. Все это может иметь крайне негативные последствия для украинской государственности", — подытожил Мезюхо.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства провел встречу с представителями канонической УПЦ. По информации СМИ, в "Украинский дом" к Порошенко пришли лишь трое иерархов религиозной организации: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Накануне в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного синода УПЦ, где должен был присутствовать глава государства. Однако он проигнорировал встречу.

Автокефалия

Киево-Печерская лавра в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Украинство против христианства
В начале октября Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине, а также восстановить ее ставропигию — непосредственное подчинение Константинополю. 

Кроме того, в Константинополе было принято решение отменить все анафемы и запреты, наложенные Москвой на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета. Константинопольский патриархат объявил, что восстанавливает в правах и сане самого Филарета, а также лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей. Своим решением Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

Андреевская церковь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Религиовед: в Киеве началась "большая тяжба"
Константинопольский патриархат также отозвал правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии. Таким образом патриархат фактически заявил о своих правах на Украину.

В Русской православной церкви решения Константинопольского патриархата считают легализацией раскола. РПЦ заявила, что подобные действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Как отметили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие. Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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