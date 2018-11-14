В Киеве не смогли предоставить СМИ копию соглашения с Константинополем

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Администрация президента Украины не смогла предоставить журналистам копию соглашения о сотрудничестве с Константинопольским патриархатом, который подписали президент Петр Порошенко и патриарх Варфоломей, попросила отсрочку, передает в среду информагентство "Украинские новости".
В ответ на просьбу агентства предоставить этот документ в администрации Порошенко сообщили, что "принято решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", сославшись на 4-ю часть статьи 20 закона Украины "О доступе к публичной информации".
Она предусматривает право властей продлевать срок рассмотрения запроса с пяти до 20 рабочих дней с обоснованием необходимости такого продления. При этом продление срока рассмотрения возможно лишь тогда, когда запрос "касается предоставления большого объема информации либо требует поиска информации среди значительного количества данных".
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.