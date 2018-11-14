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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Совет по защите детей от насилия раскритиковал епископов-католиков из США

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© Фото : St. Peter Catholic ChurchКатолическая церковь. Архивное фотоКатолическая церковь. Архивное фото
© Фото : St. Peter Catholic Church

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Католические епископы в США делают недостаточно для борьбы с проблемой насилия в отношении детей, заявил в среду на конференции католических епископов председатель национального надзорного совета по защите детей и подростков Франческо Чезарио, его речь размещена на сайте конференции.

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© AFP 2018 / William West
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Совет был создан конференцией католических епископов США в 2002 году и состоит из мирян, которые помогают церкви в обсуждении вопросов, связанных с борьбой с насилием. Он также обеспечивает общественный контроль за соблюдением в католических епархиях хартии во имя защиты детей и подростков.

"Ваш ответ на этот кризис недостаточен. В частности, нынешние события показывают постоянный недостаток прозрачности по прошлым случаям насилия и принятым мерам, равно как и недостаточную ответственность за это епископов", — сказал он.

Открывая конференцию накануне, кардинал Даниэль Динардо сообщил, что по настоянию Ватикана запланированное голосование об ответственности епископов за неспособность защитить детей от сексуального насилия не состоится. По его словам, итоговые предложения были представлены только 30 октября, что не оставило Риму достаточно времени, чтобы внести свои правки. В результате голосование будет возможно только через полгода, на следующей конференции.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
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Несмотря на это, Чезарио призвал участников следовать ряду рекомендаций возглавляемого им совета, например проверить личные дела священнослужителей как минимум с 1950 года и поделиться результатами с общественностью.

"Эти изыскания как минимум должны затронуть тех духовных лиц, которые точно были обвинены в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних и уязвимых взрослых, а также ответить на вопрос, были ли в этих случаях епископами и их епархиями предприняты должные действия", — заявил Чезарио.

По его словам, чтобы процесс был объективным, к нему в той или иной форме можно привлечь мирян: создать епархиальный наблюдательный совет или пригласить компанию со стороны.

Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
© AP Photo / Andrew Medichini
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Чезарио также поблагодарил тех, что уже опубликовал списки повинных в насилии или выразил намерение это сделать, а также тех, кто привлек к этому местные прокуратуры. Он призвал остальных последовать этому примеру.

"В то время как большая часть вины возлагается на священников, епископы часто избегали наказания. Ответственность епископов просто никогда в полной мере не выносилась на обсуждение. Полная ответственность епископов требует как минимум двух конкретных действий: расследования обвинений с участием епископов и гарантированных последствий для епископов, которые не смогли справиться со своей обязанностью защитить слабых", — сказал он.

Чезарио высказался в поддержку создания специального кодекса поведения епископов и ряда других мер. Он призвал внести соответствующие изменения в текст хартии во имя защиты детей и подростков.

"Сегодня совету неизвестен ни один механизм, которые конференция католических епископов США задействовала бы, чтобы призвать к ответственности виновных епископов за их действия или бездействие в прошлом", — продолжил он.

Крест на рясе кардинала
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
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В конце июля на фоне обвинений в педофилии в отставку ушел архиепископ Вашингтона кардинал Теодор Маккэррик. Кроме того, СМИ со ссылкой на доклад присяжных сообщили на днях, что из внутренних документов католических епархий в штате Пенсильвания следует, что более 300 священникам были небезосновательно предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении более чем 1 тысячи детей.

Случаи педофилии в рядах священников — одна из главных проблем для Римско-католической церкви. В июне 2016 года папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Он установил, что среди серьезных оснований для немедленного отстранения епископа — халатность, в том числе при реагировании на жалобы о сексуальном насилии в отношении детей или "уязвимых групп" взрослых со стороны священнослужителей его епархии.

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Религия и мировоззрение
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