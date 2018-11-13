Порошенко готов встретиться с епископами УПЦ только в предложенном им месте

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Поршенко готов к встрече с епископами Украинской православной церкви, но в предложенном им месте, заявил во вторник его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Заседание Священного Синода Украинской православной церкви прошло во вторник в Киево-Печерской лавре. Предполагалось, что в большой встрече с архиереями примет участие Порошенко, однако он не приехал. УПЦ при этом сообщила, что Собор епископов Украинской православной церкви готов встретиться с Порошенко, но только на церковной территории. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда процитировал заявление Собора епископов УПЦ, в котором, в частности, говорилось, что вмешательство Константинополя во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников являются незаконными и потому недопустимы. Синод канонической Украинской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.

"Последовательно отстаивая единство Украины, стремясь к единству украинской Церкви, еще несколько недель назад президент Украины инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ, пригласив их в "Украинский дом"… Президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми", — написал Цеголко в Facebook.

По его словам, президент намерен встретиться с владыками, чтобы они "из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного собора".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.