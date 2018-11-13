Процесс предоставления автокефалии Украине навязан извне, заявили в УПЦ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Процесс предоставления томоса об автокефалии является "искусственным, навязанным извне" и "не отражает внутренней церковной необходимости", говорится в постановлении Собора епископов Украинской православной церкви.

"Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение, и усилит конфликты среди народа Украины. На таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви в эти процессы считаем невозможным", — говорится в решении Собора УПЦ, опубликованном на ее сайте.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.