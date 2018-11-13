Процесс предоставления автокефалии Украине навязан извне, заявили в УПЦ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Процесс предоставления томоса об автокефалии является "искусственным, навязанным извне" и "не отражает внутренней церковной необходимости", говорится в постановлении Собора епископов Украинской православной церкви.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.