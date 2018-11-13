Митрополит Онуфрий проводит Собор епископов УПЦ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий по окончании заседания Священного Синода возглавил Собор епископов УПЦ, на котором присутствуют практически все архиереи канонической Церкви.

"На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия проходит заседание Собора епископов Украинской православной церкви. Всего 90 епархиальных и викарных архиереев в Украинской православной церкви, которые имеют право голоса, на Соборе присутствуют 83", — говорится в сообщении.

Согласно Уставу об управлении УПЦ, кворум составляет две трети его членов, то есть 56 архиереев. Таким образом, Собор епископов происходит при наличии кворума.

Перед этим во время работы Священного Синода УПЦ были "рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви", сообщили ранее в УПЦ. Подробная повестка как Синода, так и Собора епископов не сообщается. Ранее предполагалось, что в большой встрече с архиереями в Киево-Печерской лавре примет участие президента Украины Петр Порошенко, однако до настоящего времени он туда не приехал.

В своем вступительном слове, открывая заседание Синода, митрополит Онуфрий коснулся сложившейся сложной церковной ситуации на Украине, когда "Церковь пытаются втянуть в политические игры" и "сделать политическим орудием". Ожидается, что Синод и Собор епископов УПЦ дадут свою оценку сложившейся ситуации.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что в конце ноября может состояться "объединительный собор" православных церквей.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.