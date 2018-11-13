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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Борода: Первая мировая война усилила антисемитизм в Европе

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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016Глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В эти дни весь мир отмечает столетие окончания Первой мировой войны, в которой Россия потеряла 2,3 миллиона солдат. В рядах российской армии сражались представители различных конфессий, в том числе и иудеи. Президент Федерации еврейских общин РФ раввин Александр Борода рассказал в интервью РИА Новости о роли евреев в этой войне.
 
- Александр, Моисеевич, были ли евреи в российской армии?

— Первая мировая война усилила ксенофобию во всей Европе, в том числе и в Российской империи. Это касалось и армии. Командование с недоверием относились к военнослужащим-евреям. И тому было несколько причин: во-первых, распространенные ксенофобские стереотипы, а во-вторых, популярные псевдонаучные представления о лояльности, которые казались военачальникам весьма логичными: если та или иная группа людей живет на окраинах и подвергается притеснениям, то эти люди могут доставлять проблемы. Евреев подозревали в измене, хотя в то время в российской армии проходили службу около 400 000 евреев, причем многое были потомственными военными, и никогда подобных прецедентов не было.

- А как на такое отношение реагировала еврейская община? Как встретили евреи начало войны?

Русские солдаты во Франции в 1916 году
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Как и все остальное население Российской империи, большинство российских евреев, особенно из числа образованной элиты, в начале войны испытали патриотический подъем — в синагогах служили торжественные молебны, устраивали патриотические демонстрации. Было много евреев-добровольцев. Конечно, многие ожидали от царского режима послаблений, а то и отмены ограничений. Некоторые евреи, мечтали вырваться из своих штетлов (еврейское местечко – прим.ред.) и построить новое государство, где твое происхождение не играет роли, где нет закоснелого консерватизма, от которого так устали народы России. В то же время существовала также еврейская социалистическая партия Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России), сторонники которой выступали за построение социалистического государства, но в рамках этого государства за национально-культурную автономию для восточноевропейских евреев. Были и сионисты, которые видели необходимость создания собственного государства для евреев, и религиозные евреи, которых, во-многом, устраивал существующий уклад, который позволял им жить в своей общине и соблюдать традиции.

- Как Первая мировая война и революция отразились на жизни евреев?

— В годы Первой мировой войны еврейская община России столкнулась со страшнейшим политическим и социальным кризисом, а также с многочисленными притеснениями, преследованиями и погромами. В стране очень остро встал "еврейский вопрос". Еврейское население сильно пострадало от войны – многие общины были разгромлены и разграблены. При этом не менее 100 000 еврейских солдат погибли на фронте, но героизм еврейских солдат и офицеров замалчивался.

Патриотический плакат. Неизвестный художник, 1914
© Фото : Неизвестный художник
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Черта оседлости была практически отменена в 1915 году из-за масштабных депортаций, эвакуации и бегства евреев во внутренние районы страны. Кстати, среди беженцев был и Пятый Любавичский ребе Шолом Дов-Бер Шнеерсон, подобно своему предку, основателю династии Любавичских ребе Шнеуру-Залману Шнеерсону, уехавший вглубь страны во время вторжения врага. Именно тогда началась активная интеграция евреев, живших вне еврейской общины, в российское общество, и к концу войны большинство евреев, попавших в армию, или покинувших черту оседлости, были в него интегрированы.

В то время были созданы различные общественные организации, которые помогали евреям изменить привычный уклад общинной жизни — прежде всего Еврейский комитет помощи жертвам войны. Правительство только приветствовало его появление, ведь комитет брал на себя многие задачи, которые должен был решать кабинет министорв. Комитет помогал и семьям, где погиб кормилец — отец или муж, и еврейским беженцам из Европы. В дальнейшем это привело к первой в истории России попытке создать организацию, представляющую всю еврейскую общину: в 1918 году прошел 1-й Съезд еврейских общин, на котором было создано Центральное бюро еврейских общин.

Февральская революция 1917 года принесла отмену всех существовавших до этого национальных ограничений. Но она же запустила механизмы развала русской армии, который сопровождался погромами, совершавшимися разбегавшимися с фронта солдатами, и стала началом чудовищной смуты,  приведшей к установлению тоталитарного советского режима, жестко ограничившего все формы еврейской активности.

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