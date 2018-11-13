Дагестанец стал лауреатом премии "Россия - Исламский мир"

МАХАЧКАЛА, 13 ноя — РИА Новости. Дагестанский кинолюбитель Хаджи-Мурат Раджабов стал обладателем премии Группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" за документальный фильм "Человек и вера", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Диплом лауреата вручил победителю на ежегодном заседании Группы председатель организации, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В пресс-службе рассказали, что заседания Группы стратегического видения "Россия — исламский мир" на тему "Противодействие экстремизму посредством образования молодежи" состоялось накануне в городе Каспийске. В состав группы на сегодняшний день входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств, в том числе бывшие премьер-министры, бывшие министры иностранных дел, ряд крупнейших богословов исламского Востока из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и многие другие.

Организация была создана в 2006 году и является совещательным органом, созданным для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами.

"Главные герои документального фильма Раджабова — представители нескольких конфессий, которые рассказывают о единстве и ценностях многонационального и многоконфессионального народа России. Работа "Человек и вера" направлена на укрепление мира и взаимоуважения между представителями разных религий, а также пропаганду межконфессионального диалога в обществе", — отметили в пресс-службе..

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