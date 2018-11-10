Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову) запретили въезд на Украину сроком на три года, сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.
Кроме того, пограничники опровергли сообщения некоторых СМИ, которые утверждали, что архиерей позже якобы прилетел на Украину другим рейсом.
Архиепископ Верейский Амвросий намеревался участвовать в богослужениях по случаю Дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии. Но на пропускном пункте аэропорта "Жуляны" его задержали и после собеседования отказали во въезде.
Сам архиепископ рассказал в своем Тelegram-канале, что в бумаге, выданной пограничниками, указана "откровенно надуманная причина": якобы он не мог подтвердить цель пребывания на территории Украины, хотя у него было при себе приглашение от ректора Киевской духовной академии.
На этой неделе украинский президент Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви на Украине делать нечего, а ее представители должны вернуться "домой, в Россию". Такие слова все чаще звучат в Киеве после того, как Константинопольский патриархат объявил, что начинает процедуру предоставления автокефалии неканонической церковной структуре на Украине и отменяет акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.
Синод РПЦ назвал эти действия расколом и прекратил евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Такое же решение приняла и Русская зарубежная церковь.