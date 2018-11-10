Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (Ермакову) запретили въезд на Украину сроком на три года, сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

"Седьмого ноября архиепископ Амвросий не просто не был пропущен через границу, ему был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому как минимум до 2021 года попасть на Украину он не сможет", — говорится на сайте пограничного ведомства. Причина запрета в сообщении не указывается.

Кроме того, пограничники опровергли сообщения некоторых СМИ, которые утверждали, что архиерей позже якобы прилетел на Украину другим рейсом.

Архиепископ Верейский Амвросий намеревался участвовать в богослужениях по случаю Дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии. Но на пропускном пункте аэропорта "Жуляны" его задержали и после собеседования отказали во въезде.

Сам архиепископ рассказал в своем Тelegram-канале, что в бумаге, выданной пограничниками, указана "откровенно надуманная причина": якобы он не мог подтвердить цель пребывания на территории Украины, хотя у него было при себе приглашение от ректора Киевской духовной академии.

Позже стало известно, что ректор МДА попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец". Там он числится как "противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

На этой неделе украинский президент Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви на Украине делать нечего, а ее представители должны вернуться "домой, в Россию". Такие слова все чаще звучат в Киеве после того, как Константинопольский патриархат объявил, что начинает процедуру предоставления автокефалии неканонической церковной структуре на Украине и отменяет акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Синод РПЦ назвал эти действия расколом и прекратил евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Такое же решение приняла и Русская зарубежная церковь.