Главного раввина Москвы наградили орденом Почетного Легиона

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главному раввину Москвы Пинхасу Гольдшмидту вручили Национальный орден Почетного Легиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московской еврейской общины.

Награду, назначенную указом президента Франции, вручил ему министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Пинхас Гольдшмидт с 2011 года является главным раввином Москвы. Также он возглавляет Совет раввинов Европы.

"Совет раввинов Европы был основан в 1956 году главными раввинами Франции и Англии с целью восстановить еврейские общины в Европе. В течение последнего десятилетия организация с большим беспокойством наблюдала за трудными для французских евреев временами, когда ужасные теракты сделали еврейскую общину уязвимой и поставили под сомнение ее будущее. Однако, мы ценим усилия французских властей, которые они прикладывают для безопасности общины", — сказал РИА Новости Гольдшмидт.

Национальный орден Почетного легиона является высшей наградой Франции, учрежденной в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Раввин Гольдшмидт получил награду за "неустанную борьбу за религиозные права и свободу, а также против антисемитизма".