Украинский Генштаб запретил пускать в военные части капелланов УПЦ

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Генштаб вооруженных сил страны препятствует пастырской работе капелланов УПЦ, заявили в канонической Украинской православной церкви.

"В прошлом месяце руководство воинской части А-0222 отдельного полка президента Украины передало церковь Архистратига Михаила, восстановленную общиной УПЦ, Киевскому патриархату. Данное решение было принято вопреки закону, без согласования с военными", — сообщается на сайте УПЦ.

Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями, настоятель храма архимандрит Лука (Винарчук) считает, что эта ситуация — следствие государственной политики по дискриминации верующих и священников православной церкви на Украине.

По его словам, еще весной все командиры получили директиву Генштаба с грифом "для служебного пользования", которая запрещает пускать капелланов УПЦ в военные части.

На просьбу аргументировать передачу храма командование части прямого ответа не дало. Однако, по словам архимандрита, он узнал из достоверных источников, что причиной стала вышеупомянутая директива.

"Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают свои незаконные действия по капелланам УПЦ грифом "для служебного пользования", — возмутился отец Лука. Его слова приводятся на сайте УПЦ.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями других религиозных структур. Так, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.