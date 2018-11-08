На Украине пообещали не допустить провокаций на почве религии

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещает, что сотрудники правоохранительных органов не допустят провокаций на религиозной почве.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил об угрозах со стороны радикалов захватить лавру и устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви.

"Любую ситуацию, где будут наниматься титушки, боевики, мы будем пресекать. Это будет касаться и правых радикалов, и левых, любых радикалов. У правоохранителей достаточно сил, чтобы предупредить провокации на религиозной почве. Даже если такие люди нацепят на себя со всех сторон трезубцы, но будут заниматься антигосударственными действиями, потому что такие действия являются антигосударственными, мы будем пресекать это ", — заявил Аваков в эфире местного черновицкого телеканала "ТВА".



Он также отметил, что обсудил с представителями религиозных конфессий вопросы возможных провокаций.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.