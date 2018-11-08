В РПЦ осудили призывы Порошенко к представителям УПЦ покинуть страну

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Московском патриархате выразили недоумение последними заявлениями президента Украины Петра Порошенко о том, что верующим Украинской православной церкви на Украине "нечего делать", и обратили внимание на тот факт, что этих верующих в стране — миллионы.

Выступая в среду на конференции, Порошенко заявил, что "Российской православной церкви на Украине нечего делать", а также призвал ее представителей вернуться "домой, в Россию".

"Когда господин Порошенко говорит, что Русской православной церкви нечего делать на Украине, он что имеет в виду? Кого? На Украине существует одна каноническая православная церковь. И называется она — Украинская православная церковь. Ее предстоятель, блаженнейший митрополит Онуфрий, ее духовенство и миряне — это граждане Украины. Украинский президент их имеет в виду? Миллионы украинских граждан?" — написал в четверг в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.