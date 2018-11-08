В РПЦ осудили призывы Порошенко к представителям УПЦ покинуть страну

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Московском патриархате выразили недоумение последними заявлениями президента Украины Петра Порошенко о том, что верующим Украинской православной церкви на Украине "нечего делать", и обратили внимание на тот факт, что этих верующих в стране — миллионы.
"Когда господин Порошенко говорит, что Русской православной церкви нечего делать на Украине, он что имеет в виду? Кого? На Украине существует одна каноническая православная церковь. И называется она — Украинская православная церковь. Ее предстоятель, блаженнейший митрополит Онуфрий, ее духовенство и миряне — это граждане Украины. Украинский президент их имеет в виду? Миллионы украинских граждан?" — написал в четверг в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.