Ректор Московской духовной академии попал в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

В среду украинские пограничники не разрешили архиепископу Амвросию въезд в страну. Амвросий прилетел в Киев для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии (КДА), но его задержали на пропускном пункте аэропорта "Киев" (Жуляны) и после собеседования отказали во въезде на территорию Украины. Сам архиепископ считает, что ему было отказано во въезде по "откровенно надуманным причинам".

В базу данных сайта "Миротворец" ранее внесли наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.