Ректор Московской духовной академии попал в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".
В базу данных сайта "Миротворец" ранее внесли наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и главу канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.